أعلن قسم البحث الجنائي تاجوراء، تمكنه من القبض على المدعو «هدية محمود الترهوني» المتهم في قضية سرقة المواطن «محسن مراد الزوبيك»، وخطفه وتعذيبه، وإحالته إلى مركز سوق الجمعة «دائرة الاختصاص».

وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عمليات البحث عن باقي المتهمين في القضية ما زالت جارية .

