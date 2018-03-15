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فرع المباحث العام شحات تطالب جميع ضباط وضباط صف الفرع بضرورة الالتحاق بالعمل

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 15 مارس 2018 (وال) – طالب مدير فرع المباحث العام شحات عقيد عبد المنعم محمد من جميع ضباط وضباط صف فرع جهاز بضرورة الالتحاق بالعمل فوراً .

وأكد مدير فرع المباحث العام شحات أن كل من سيخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية للأهمية يطلب من الجميع التقيد والتنفيذ .

وذكر عقيد عبد المنعم محمد أنه يجب على ضباط وضباط صف الفرع والتابعين للمربعات الأمنية شحات “شحات – سوسة – الفائدية – قرنادة – المنصورة – مطار الأبرق” بضرورة الالتحاق .

يشار إلى أن فرع المباحث العام شحات تعمل على تأمين المدينة من كافة الاختراقات الأمنية، فضلاً عن ممارسة المهام المناطة بها .  (وال – شحات) ع م

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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