فرع المباحث العام شحات تطالب جميع ضباط وضباط صف الفرع بضرورة الالتحاق بالعمل

شحات 15 مارس 2018 (وال) – طالب مدير فرع المباحث العام شحات عقيد عبد المنعم محمد من جميع ضباط وضباط صف فرع جهاز بضرورة الالتحاق بالعمل فوراً .

وأكد مدير فرع المباحث العام شحات أن كل من سيخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية للأهمية يطلب من الجميع التقيد والتنفيذ .

وذكر عقيد عبد المنعم محمد أنه يجب على ضباط وضباط صف الفرع والتابعين للمربعات الأمنية شحات “شحات – سوسة – الفائدية – قرنادة – المنصورة – مطار الأبرق” بضرورة الالتحاق .

يشار إلى أن فرع المباحث العام شحات تعمل على تأمين المدينة من كافة الاختراقات الأمنية، فضلاً عن ممارسة المهام المناطة بها . (وال – شحات) ع م

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