أعلن مدير مكتب الإعلام بفرع مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي عماد العبيدي عودة منظومة الجوازات للخدمة الاسبوع المقبل.

وأوضح العبيدي أن الطابعة كانت مستمرة في عملها لاستخراج ما تبقي فيها من جوازات سفر للمواطنين ممن تم تصويرهم قبل توقف المنظومة من مركزها الرئيسي بطرابلس.

يذكر أن منظومة حجز والتصوير لجوازات السفر توقفت عن العمل قرابة الستة أشهر.

The post عودة منظومة الجوازات للخدمة الأسبوع المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية