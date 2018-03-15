«صوان» يستقبل السفير التركي لدى ليبيا

عين ليبيا

استقبل محمد صوان رئيس الحزب صباح اليوم بمكتبه في طرابلس السفير التركي لدى ليبيا “أحمد ايدن دوغان” وبحث اللقاء عديد الملفات ذات الصلة بالملف السياسي الليبي والدور التركي كلاعب إقليمي مهم.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على عدة نقاط أبرزها أهمية إتمام الاستحقاق الدستوري قبل إجراء العملية الانتخابية، موضحا للضيف المخاطر التي ستنجم عن انتخاب رئيس للبلاد وسط وضع دستوري هش والدخول في مرحلة انتقالية قد تطول.

كما جرى الحديث حول دور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حيال هذا الاستحقاق الدستوري، وعلى ضرورة أن تدفع البعثة في اتجاه الاستفتاء على الدستور قبل إجراء أي انتخابات.

واستعرض الجانبان الدور السلبي لبعض الدول الإقليمية تجاه الأزمة الليبية المساهمة في تغذية الصراع، وأكد رئيس الحزب على ضرورة أن تدفع الدول الداعمة للاتفاق السياسي وعلى رأسها تركيا ومن خلال بعثة الأمم المتحدة إلى ضرورة إيفاء البرلمان بالتزاماته حيال الاتفاق، ووضع حد للتدخلات السلبية لبعض الدول في الملف الليبي.

كما وضع السفير دوغان قيادة الحزب في صورة آخر التطورات التي تخص قضية اختطاف المهندسين الأتراك من محطة أوباري البخارية وكذلك العراقيل التي تواجه عمل القنصلية التركية لدى ليبيا، واتفق الجانبان على مزيد من التواصل المباشر لتباحث الجديد في مختلف الملفات وتوحيد الرؤى تجاه مساعدة ليبيا في الخروج من الأزمة.

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