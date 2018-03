خاص – المتوسط

أكد مدير مكتب الاعلام بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، في تصريح لـ” المتوسط” الوقوف على الاستعدادات لافتتاح قسم طوارئ شامل الخدمات ببنغازي الطبي.

وقال أخصائي الجراحة العامة بقسم الطوارئ بمركز بنغازي الطبي الدكتور ملهم الدرسي، إنهم بصدد افتتاح قسم الطوارئ شامل الخدمات، كما سيحوي القسم على تخصص الجراحة وتخصص الباطنة.

وقال الدرسي” نحن حاليا بصدد افتتاح غرفة الإنعاش والعناية والتي لا تقل عن 8 أسرة، مجهزة بالكامل، وذلك بفضل المجهودات المتواصلة من إدارة مركز بنغازي الطبي وبإشراف من رئيس قسم الطوارئ وجميع الاطقم الطبية بالقسم.

وتابع الدرسي “ستكون هناك غرفتين داخل غرفة العمليات ومقابل لها غرفة ملاحظة تكون لكل حالات الطوارئ وهي عملية الزائدة الدودية والالتهابات الحادة في القرحة والانفجار في المعدة وحالات الحوادث بصفة عامة، وكذلك الكوارث التي تحدث، وحالات النزيف بالإضافة الي مشاكل الحرب وكل هذه الحوادث سيتم تغطيتها داخل قسم الطوارئ الذي سيفتتح خلال هذه الايام”.

وأكمل الدرسي “في المراحل الثانية سيجري افتتاح غرفة عمليات القدم السكري والتعفن وغيرها وسيكون هنالك جناح خاص آخر، وكذلك سيتوفر مدخل لقسم الطوارئ للكشف واستقبال الحوادث من جهة اخرى”.

وأردف الدرسي “نحن قمنا بتغير النظام فترة عمل اطباء الطوارئ إلى 12 ساعة وتواجد 8 اطباء وكذلك 22 ممرضة وبالإضافة الي 16 فرد من الأمن لتوفير الحماية سواء للأطباء او للمرضى للمترددين على القسم”.

واشار الدرسي “سيكون الكشف في الجهة المقابلة لباب الطوارئ الرئيسي، وسيكون لدينا أخصائي تخدير وكل تخصصات الجراحة.

ونوه الدراسي” ان الممر الموجود حاليا بقسم الباطنة سيكون ممر للملاحظة رجال ونساء ويعتبر ممر للعلاج ويوجد فيه الأشعة ومعمل، قمنا بتجهيزه بقدرة عالية لتغطية أغلب التحاليل وكله بمجهودات ذاتية من إدارة المركز واصرار كل الأطباء قسم الطوارئ.

وأكد الدرسي انه “عن قريب سوف يكون هناك تطوير وتقديم خدمة صحية أفضل للموطن”

The post الاستعداد لافتتاح قسم طوارئ شامل ببنغازي الطبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية