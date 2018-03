المتوسط:

قال المتحدّث باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي، النقيب طارق الخراز، اليوم الخميس، إن الغرفة ستلاحق كل المطلوبين والمجرمين بكل تصنيفاتهم، ولن تسمح بزعزعة الأمن في بنغازي، مشيرا إلى أن الغرفة الأمنية، منذ انطلاقها وهي تعمل بشكل منتظم مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، داعيا المواطنين إلى التعاون مع رجال الجيش والأمن.

وفيما يتعلق بإزالة المباني العشوائية في بنغازي، قال «الخراز» خلال مؤتمر صحفي، أن العمليات التي حدثت في اليومين الماضيين كانت للمباني المقامة علي خطوط إمداد مياه النهر الصناعي، لافتا إلى أن هذه المباني تقع فوق خطوط إمداد النهر الصناعي وكانت تؤثر على عملية تدفق المياه إلى مدينة بنغازي.

وأشار المتحدّث باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي، إلى أن الغرفة ستطلق حملة بالتنسيق مع الحرس البلدي للقضاء على كل المخالفات التي تتعلق بالأمن الغذائي.

The post «الخرار» يدعو المواطنين إلى التعاون مع رجال الجيش والأمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية