مسلحون يخطفون المدعي العسكري العام في طرابلس الليبية

اختطفت مجموعة مسلحة مجهولة المدعي العسكري العام في طرابلس مسعود ارحومة الخميس من أمام منزله بحسب أحد أفراد عائلته.

وأكد مصدر من أسرة ارحومة أن كاميرات المراقبة الموجودة أمام المنزل التقطت صور المسلحين الذين قاموا بعملية الاختطاف، مبينا أن صورهم لم تكن واضحة بشكل جيد.

وأضاف المصدر أن المسلحين اقتادوا المدعي العام العسكري إلى جهة غير معلومة، مشيرا إلى أن أسرته لم تتلق أي اتصال ولم تتأكد من هوية الخاطفين أو تبعيتهم.

وأشار المصدر إلى أن معلومة أولية وردت إليهم بعد ساعات من عملية الاختطاف تشير إلى تورط مجموعة مسلحة يقودها آمر الأمن المركزي ابوسليم اغنيوة الككلي في عملية الاختطاف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف حتى الآن، ولم يتسن لموقع عربي21 الحصول على نفي أو تأكيد رسمي من الأمن المركزي في أبوسليم.

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