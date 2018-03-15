مستشفى الجغبوب يسعى لسد نقص الأطباء

دعت مديرة مستشفى الجغبوب العام صباح حبانه، كافة العناصر الطبية الوطنية للعمل بالمستشفى، مضيفة أنها على استعداد لتوفير السكن الوظيفي لهم وإعطاءهم ميزة علاوة المناطق النائية والتي تصل إلى ‎%‎200 من الراتب الأساسي على ألا تقل عدد سنوات الخبرة عن 6 سنوات.

وأوضحت حبانه، في تصريحات، أنه تم التعاقد اليوم مع 3 أطباء من العناصر الوطنية في مجال الجراحة العامة والنساء والولادة والباطنة العاملة، مبينة أن المستشفى ما يزال بحاجة إلى التعاقد مع عدد من الأطباء في بعض التخصصات الطبية لسد النقص الحاصل وتخفيف العبء عن الموطنين بالتنقل والسفر لتلقي الخدمة الطبية والصحية داخل نطاق البلدة وجوارها.

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