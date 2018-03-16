سلطات الطيران المدني المصرية تقرر إعادة الرحلات بين بنغازي والقاهرة

أصدرت سلطات الطيران المدنى المصرية قرارا بعودة الطيران المباشر بين مطاري القاهرة وبنينا بنغازي بداية من الأول من شهر إبريل نيسان المقبل، بعد توقف دام لأربع سنوات.

ونقلت وسائل إعلام مصرية يفيد بأن سلطات الطيران المدنى المصرية وجهت تعليمات للقطاعات لاستكمال الإجراءات اللازمة لعودة حركة الطيران بين المطارين على أن تكون أول رحلة فى الأولمن الشهر المقبل وبواقع رحلتين أسبوعيا قابلة للزيادة .

ويأتي القرار بعد توقف الرحلات بين مطاري القاهرة و بنغازي، وبناء على تعليمات الطيران المدنى الليبى نظرا للحرب التي كانت دائرة في المدينة خلال الفترة الماضية.

وكان وفد من سلطات الطيران المصرية قد زار مطار بنينا الدولي فى 19 يوليو الماضي وقام بتقييم الأوضاع في المطار واجتمع مع المسؤولين استعدادا لإعادة تسيير رحلات من المطارات المصرية إلى مطار ثاني أكبر مدينة في ليبيا.

وشهدت مدينة بنغازي حربا من انطلاق عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في صيف عام ألفين وأربعة عشر، وأدت المواجهات بين قوات عملية الكرامة ومجلس شورى ثوار بنغازي إلى مقتل الآلاف بين مدنيين وعسكريين كما دمرت أحياء واسعة نتيجة للقصف والاشتباكات.

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