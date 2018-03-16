انطلاق حملة التوعية بمخاطر المخدرات لطلبة المدارس في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات لطلبة المدارس برعاية منظمة ميثاق للسلم الأهلي وبإشراف الادارة العامة لمكافحة المخدرات ببنغازي ومكتب النشاط المدرسي بدوان وزارة التعليم.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية وتثقيف طلبة المدارس بمخاطر المخدرات من خلال استهداف الاخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي داخل المدارس التعليمية بمدينة بنغازي الكبرى.

وبدأت الحملة، أمس الأربعاء، بالمنطقة التعليمية بنينا واليوم الخميس بالمنطقة التعليمية سيدي خليفة ،وسوف تستمر لتشمل كذلك المناطق التعليمية السلاوي والبركة وبنغازي المركز خلال شهر مارس الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24