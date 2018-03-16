مداهمة وكر للخمور وممارسة الرذيلة لجنسيات أفريقية مختلفة ببنغازي

بنغازي 15 مارس 2018 (وال) – تمكنت وحـــدة التحـــريات العـــامة التابعة لمديرية أمن بنغازي من مداهمة أحد أوكار تجمع الجنسيات الأفريقية المختلفة بمنطقة الماجوري في بنغازي .

وقال رئيس وحدة التحريات العامة التابعة لمدرية أمن بنغازي المقدم أشرف الفايدي إنه تم ضبط مجموعة كبيرة من الأشخاص بين نساء ورجال من الجنسية الإفريقية من غانا ومالي ونيجيريا .

وأوضح الفايدي أن الجناة كانوا في أوضاع مخلة بالشرف، فضلاً عن ضبط كمية من الخمور والحشيش والأقراص المهلوسة، وأدوات تعاطي .

وأشار إلى أن عملية المداهمة تمت بناء على تعليمات النيابة العامة .

وتأتي هذه الخطوة بعد عملية واسعة من قبل الأجهزة الأمنية لمراقبة العمالة الوافدين من الجنسيات المختلفة والذين تم دخولهم إلى الأراضي الليبية بدون إجراءات رسمية وبطرق غير شرعية. (وال – بنغازي) ع م

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