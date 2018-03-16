ماذا في زيارة مصرف الوحدة لمجمع شمس الوادي الصناعي بطبرق

قام صباح اليوم وفد من الإدارة العامة لمصرف الوحدة بزيارة ميدانية لمجمع شمس الوادي الصناعي طبرق اطلعلوا من خلالها على احد المصانع الموجودة بالمجمع وهو مطحن الدقيق وقام مهندسين المجمع بتقديم شروح مفصلة على كيفية عمل المطحن رافقهم خلال الزيارة مديرعام مجمع شمس الوادي السيد عبدالباري ارواق وعدد من رؤساء الاقسام والمهندسين بالمجمع .

يشار الى ان مطحن الدقيق ينتج الدقيق الفاخر لإستعمال المخابز والحلويات ؛ وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن 750 طن من الدقيق يومياً ، ويوجد به ثمان صوامع كل صومعة سعتها التخزينية تبلغ 5000طن وفي القريب العاجل سوف يتم افتتاحه.

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