الأميل : هروب عناصر من داعش جنوب منطقة الوشيكة

أكد الناطق باسم سريه الألغام ومخلفات الحرب التابعة لقوه حماية وتأمين سرت سالم الأميل ،” إن قوة حماية وتأمين سرت قامت بدوريه متحركة جنوب منطقه الوشيكة بعد ورود بلاغ عن تحرك مجموعة سيارات للدواعش مساء الخميس”.

وأكمل الأميل ، خلال تصريحات لــ( المتوسط) ،” أن مجموعة سيارات الدواعش قد فروا قبل الوصول إليهم، وأفاد السكان أنهم تزودوا بالوقود من محطة الوقود الخاصة بالمنطقة وانه سمع دوي انفجار كبير لم يعرف مصدره”.

