الفرجاني: حكومة الوفاق ترسل رحلات علاج لجرحي الجيش الليبي إلى ألمانيا

أكد عبد السلام خليفة الفرجاني عضو لجنة إتمام إجراءات الجرحى بغرفة عمليات الكرامة، ” إن حكومة الوفاق الوطني تتعاقد لعلاج الجرحى المبتورين فقط من الجيش الليبي في معارك تحرير مدينة بنغازي “.

وأضاف الفرجاني، ” أن عملية العلاج تم تقسيمهم على مراحل للإيفاد والعلاج في ألمانيا والدفع كان مسبقا من بين مراحل العلاج ثلاثة أشهر إعداد نفسي “.

وأكمل الفرجاني،” أنه أولى رحلات العلاج ستنطلق خلال 10 أيام قادمة”.

