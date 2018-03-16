أرسنال يقهر ميلان بثلاثية ويعبر لربع نهائي الدوري الأوروبي

كتب- محمود السيد

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من المسابقة، التي أقيمت اليوم بملعب "الإمارات".

وسجل أهداف المباراة من أرسنال هدفين لداني ويلباك وشاكا في الدقائق 39 و71 و86 من زمن اللقاء، بينما هدف ميلان من هاكان أوغلو بالدقيقة 35.

بدأ فريق ميلان المباراة بصورة قوية بالضغط العالي على أرسنال من أجل تسجيل هدف الافتتاح والعودة للمباراة بعد خسارة الذهاب بهدفين. وقص التركي هاكان أوغلو التهديف لفريق ميلن من تسديدة صاروخية في الدقيقة 35، التي فشل الكولومبي ديفيد أوسبينا في التصدى لها.

واحتسب الحكم السويدي إريكسون، ركلة جزاء لمصلحة داني ويلباك في الدقيقة 38، التي سجلها اللاعب على يمين الحارس جيانلويجي دوناروما. وحاول فريق ميلان تسجيل الهدف الثاني في الشوط الأول، لكنه فشل في ذلك، بينما فريق أرسنال لعب بكل هدوء لأن النتيجة تأهله لربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف بين الفريقين وسط غضب شديد من جاتوزو، مدرب ميلان ضد حكم المباراة بسبب ركلة جزاء التي احتسبها لمصلحة أرسنال.

في الشوط الثاني، واصل فريق ميلان هجومه على أرسنال من أجل تحقيق فوز معنوي، لكن كل محاولاته باتت بالفشل مع تألق الكولومبي أوسبينا، ودفع الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال بالدولي المصري محمد النني في الدقيقة 68 بدلا من هنريك مختاريان من أجل زيادة القوة الدفاعية بوسط الجانرز.

ونجح السويسري جرانيت شاكا في تسجيل الهدف الثاني لأرسنال من تسديدة قوية من خارج المنطقة، فشل دوناروما في التعامل معها لتسكن شباكه في الدقيقة 71، وتألق الحارس أوسبينا في رأسية اندريه سيلفا في الدقيقة 77 من زمن اللقاء بعد عرضية رائعة من بوريني، وعاد داني ويلباك للتسجيل مرة أخرى بالهدف الثاني له والثالث لأرسنال برأسية من عرضية جاك ويلشير بالدقيقة 86، وكاد ويلشير أن يسجل الهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج المنطقة، لكنها ذهبت بعيدا عن الحارس دوناروما.

وفي باقي المباريات:

تأهل فريق مارسيليا لربع النهائي بعد تكرار فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين لهدف علما بأنه فاز ذهاب بثلاثة أهداف لهدف. بينما فريق أتلتيكو مدريد عبر بسلام لربع النهائي عقب سحقه لوكوموتيف الروسي بخمسة أهداف لهدف عقب الفوز في الذهاب بثلاثية نظيفة. ولحق لاتسيو الإيطالي، بمارسيليا وأتلتيكو مدريد بعد تحقيق فوز ثمين في ملعب دينامو كييف الأوكراني بثنائية نظيفة بعدما تعادل في الذهاب بهدفين لمثلهما. وعبر فريق لايبزيج الألماني إلى ربع النهائي بالرغم من التعادل مع زينيت الروسي بهدف، لكنه استفاد من فوزه ذهابا بهدفين نظيفين.

أما فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي فتأهل بالرغم من خسارته ضد فيكتوريا بلزن الصربي بهدفين هدف واستفاد من فوزه ذهابا بهدفين نظيفين. وودع فريق بروسيا دورتموند بالتعادل السلبي مع سالزبورج النمساوي بعد خسارة الذهاب بهدفين، بينما أطاح سيسكا موسكو الروسي بليون الفرنسي من البطولة بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب الأخير.

يشار إلى أن قرعة الدوري الأوروبي سوف تقام غدا الجمعة في مدينة "نيون" السويسرية".



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