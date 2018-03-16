سيلفا يتحدى مختاريان في موقعة ميلان وأرسنال والنني على الدكة

كتب- محمود السيد

كشف الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ميلان الإيطالي، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بملعب "الإمارات".

وتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة الاحتياط.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: بيليرين، موستافي، كوسيلني، مونريال.

الوسط: جرانيت شاكا، رامسي، ويلشير.

الهجوم: أوزيل، ويلباك، مختاريان.

جاء تشكيل ميلان على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: بوريني، بونوتشي، رومانيولي، روديجيز.

الوسط: سوسو، كيسي، مونتوليفو، هاكان أوغلو.

الهجوم: كروتوني، اندريه سيلفا.

وكان أرسنال قد فاز على ميلان في ملعب "سان سيرو" بهدفين نظيفين.

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