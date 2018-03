مستشفى الجغبوب العام تعلن عن حاجتها لعناصر طبية

المتوسط:

أكدت مديرة مستشفي الجغبوب العام صباح حبانه ، ” أن المستشفى إلى التعاقد مع عدد من الأطباء في بعض التخصصات الطبية لسد النقص التي تعاني منه”.

وأكملت حبانه، ” أن المستشفى على استعداد لتوفير السكن الوظيفي وأعطاهم ميزة علاوة المناطق النائية والتي تصل إلى ‎%‎200علي إلا تقل عدد سنوات الخبرة إلى 6 سنوات” .

وأضافت مديرة مستشفي الجغبوب العام،” أنه تم التعاقد مع عدد 3 أطباء من العناصر الوطنية في مجال الجراحة العامة والنساء والولادة و الباطنة العاملة في المجال الصحي” .

