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مستشفى الجغبوب العام تعلن عن حاجتها لعناصر طبية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أكدت مديرة مستشفي الجغبوب العام صباح حبانه ، ” أن المستشفى إلى التعاقد مع عدد من الأطباء في بعض التخصصات الطبية لسد النقص التي تعاني منه”.
وأكملت حبانه، ” أن المستشفى على استعداد لتوفير السكن الوظيفي وأعطاهم ميزة علاوة المناطق النائية والتي تصل إلى ‎%‎200علي إلا تقل عدد سنوات الخبرة إلى 6 سنوات” .
وأضافت مديرة مستشفي الجغبوب العام،” أنه تم التعاقد مع عدد 3 أطباء من العناصر الوطنية في مجال الجراحة العامة والنساء والولادة و الباطنة العاملة في المجال الصحي” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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