المتوسط:

زار وفد من الإدارة العامة لمصرف الوحدة بزيارة ميدانية لمجمع شمس الوادي الصناعي طبرق.

وقام الوفد بجولة في مصنع مطحن الدقيق وقام مهندسين المجمع بتقديم شروح مفصلة على كيفية عمل المطحن.

يذكر أن مطحن الدقيق ينتج الدقيق الفاخر لاستعمال المخابز والحلويات؛ وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن 750 طن من الدقيق يومياً .

The post وفد من مصرف الوحدة يزور مجمع شمس الوادي الصناعي طبرق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية