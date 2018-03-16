حملة كبرى لصيانة أعمدة الإنارة بشوارع مدينة أجدابيا

انطلق قسم الإنارة بدائرة توزيع أجدابيا ،منذ صبيحة الخميس ،في عمليات صيانة وتصليح أعطال أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة ،ضمن أشغال حملات كبيرة و موسعة تستهدف تهيئة الشوارع الرئيسية في مدينتي أجدابيا و البريقة ،و ذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك.

و أهاب مدير قسم الإنارة المهندس رافع العجيلي ،بمتساكني المدينة بعدم رمي القمامة بالقرب من أعمدة الإنارة ،مما يتسبب في تعطلها فضلا عن عرقلة عمل فريق الصيانة ،مشيرا في المقابل للنقص الفادح في بعض المواد الخاصة بالصيانة مثل الكشفات المحولات المصابيح و رافعة واحدة للقيام بجميع أعمال الصيانة.

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