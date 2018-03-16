الأمم المتحدة تفرض قيودا على 6 عقاقير تحتوي على مواد مخدرة

أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا، الخميس، أن هيئة أممية قلصت من استخدام العديد من العقاقير الطبية المرتبطة بالموجة الضخمة من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة للأدوية التي تدخل فيها مركبات أفيونية، في أمريكا الشمالية.

ووضعت لجنة العقاقير المخدرة، التي تقرر المسائل المتعلقة بسياسة الدواء، هذا الأسبوع قيودًا على استخدام ست مواد بما في ذلك مادة "كارفنتانيل"، وهي مادة اصطناعية أقوى بعشرة آلاف مرة من المورفين.

وقال كبير علماء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، جاستيس تيتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمم المتحدة تحاول السيطرة على الأدوية الأفيونية "الأكثر انتشارا والأكثر إلحاحا والأشد ضررا" في السوق غير المشروعة.

وتسبب الإفراط في وصف الأدوية المسكنة المشتملة على الأفيون على مدار سنوات في حدوث أزمة إدمان غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

وتسببت المواد الأفيونية بما في ذلك "كارفنتانيل" والهيروين في مقتل 42 ألف شخص في الولايات المتحدة في عام 2016 ، كما أن الجرعات الزائدة من هذه العقاقير هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة تحت سن الخمسين في البلاد.

وتفرض القيود الجديدة للأمم المتحدة على البلدان اتخاذ خطوات لقصر استخدام المواد الست على الطب والعلوم ، وإخطار الأمم المتحدة بكافة الإنتاج القانوني والمخزونات والاستهلاك لتلك المواد.

وسوف تتطلب التجارة عبر الحدود في تلك المواد تراخيص خاصة.

وقال جيم وولش، وهو مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشئون المخدرات الدولية: "هذه القوانين الوطنية تُمكِّن أجهزة إنفاذ القانون والمسئولين القضائيين من منع الاتجار" في تلك المواد.

ومع ذلك، يمكن لمختبرات الأدوية التحايل على هذه الجهود من خلال مواد ذات صيغ مختلفة قليلاً عن تلك التي تخضع لها ضوابط الأمم المتحدة.

لذا تحاول الولايات المتحدة إيجاد طريقة لتغيير العملية حتى تتمكن الأمم المتحدة من كبح انتشار مثل تلك المواد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا