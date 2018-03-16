ممثلا التبو و أولاد سليمان يجددون التزامهم ببنود اتفاق روما للسلام في جنوب ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد ممثلون عن قبيلتي التبو وأولاد سليمان استمرارهم في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الذي تم في العاصمة الإيطالية روما برعاية نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان والذي ينص على الصلح الشامل والدائم بين الطرفين وجبر الضرر.

وبحثت اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لحل أزمة الجنوب خلال اجتماعها في طرابلس الخميس آلية عقد اجتماع اللجنة الوزارية بمدينة سبها بالتنسيق مع ممثل عن قبيلة التبو “سلطان الزلاوي” ورئيس حكماء أولاد سليمان “السنوسي مسعود”.

وقالت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء في بيان رسمي الخميس إن اللجنة الوزارية اجتمعت الخميس بديوان رئاسة الوزراء برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان” لدراسة الوضع والتواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار والعمل على تهدئة الوضع وفتح ممرات أمنة لوصول الخدمات الإنسانية والوقود لمدينة سبها ومناطق الجنوب.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد السلام كاجمان”، وكلفت اللجنة بالتواصل مع أطراف النزاع في مدينة سبها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة بين طرفي الأزمة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء إن اللجنة بعضوية كل من عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني “أحمد حمزة”، ووزير العمل والتأهيل المفوض، ووزير الشؤون الإجتماعية المفوض، ووزير الحكم المحلي المفوض، ووزير الصحة المفوض، ووزير المواصلات المفوض، ووزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى اللجنة التواصل مع أطراف النزاع بمنطقة الجنوب، للعمل على وقف إطلاق النار والتهدئة، بالإضافة إلى تشكيل فريق تفاوضي من الطرفين لتعزيز الاستقرار والتهدئة، ومناقشة القضايا العالقة بين الطرفين والعمل على إيجاد المعالجات بشأنها.

وأكدت المادة الثانية على تفعيل عمل مديريات الأمن بالجنوب بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات ذات الطابع الإنساني العاجل.

وحددت المادة الثالثة، مدة عمل اللجنة بشهر قابل للتمديد، وعلى أن تتولى إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها لعرضها على رئيس المجلس الرئاسي.

وتشهد مدينة سبها في جنوب غرب ليبيا اشتباكات مسلحة قبلية متقطعة منذ نهاية الشهر الماضي، وأدت هذه المواجهات إلى مقتل 15 شخصا على الأقل بينهم مدنيون، واندلعت المواجهات على خلفية نزاعات بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان في المنطقة.

وكان ممثلون عن قبيلة أولاد سليمان وقبيلة التبو قد وقعوا في مارس آذار 2017 اتفاق مصالحة في العاصمة الإيطالية روما بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان وممثلين عن قبيلة الطوارق .

ويتركز انتشار قبيلة أولاد سليمان في بلدة هراوة شرق مدينة سرت إلا أن معاقل القبيلة مدينة سبها التي تتقاسم فيها النفوذ مع قبائل المقارحة والقذاذفة وبعض القبائل الأخرى.

ويتوزع وجود قبائل التبو- وهي مكون عرقي ممتد في ليبيا وشمال تشاد- في مدن الكفرة وربيانة على الحدود مع تشاد جنوب شرق ليبيا وأوباري والقطرون وأم الأرانب ومرزق في جنوب ليبيا الغربي.

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