المتوسط:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، عن منخفض جوي تتعرض له مناطق الشمال الغربي من البلاد يوم الغد، يسبب في تقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان له اليوم الجمعة، أن تتراوح درجات الحرارة ما بين (32-37) درجة، ويتحرك هذا المنخفض والتقلبات الجوية المصاحبة له يوم السبت باتجاه مناطق الشمال الشرقي.

The post «الأرصاد الجوية» يحذر من منخفض جوي شمال غرب البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية