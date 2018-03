المتوسط:

اجتمع أسقف سمالوط التابع للكنيسة الأرثوذوكسية المصرية الأنبا بفنوتيوس، مع أهالي ضحايا الأقباط المصريين بليبيا، مساء يوم أمس الخميس، لمتابعة آخر تطورات عودة الرفات إلى مصر.

وتناول اللقاء سبل دعم عودة رفات ضحايا الأقباط الذين تعرضوا للذبح على يد الجماعات الإرهابية في سرت في 16 فبراير 2015.

