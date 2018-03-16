توقعات بتقلبات جوية تسود أنحاء ليبيا

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

-الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-37) درجة تتحول الرياح تدريجياً مساء الغد إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

-الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27- 33) درجة مئوية ولا تتجاوز (25) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد مع رياح نشطة إلى قوية السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية تتحول يوم الأحد تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

-الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (33-38) درجة مئوية تتحول الرياح تدريجيا من الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

-الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء صافية مع ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 – 35) درجة مئوية تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق

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