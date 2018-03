وزارة التعليم توقف مدرسة تعليم أجنبي لعدم جيازتها اعتمادات لبرامجها التعليمية

المتوسط:

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل القرار رقم 496 لسنة 2018

وقال القرار:” يتم إيقاف مدرسة طرابلس الحرة، عن مزاولها نشاط تعليم المنهج الأجنبي لمخالفتها لنصوص ‏المادتين 78 و 84 من لائحة تنظيم التعليم الحر رقم 211 لسة 2011 ، وإخفاقها فى الحصول ‏على اعتماد لبرامجها التعليمية ومقرراتها الدراسة والنتائج الصادرة عنها من أي مؤسسة ‏شرعية أجنبية”.

وتابع القرار: “تقوم إدارة مدرسة طرابلس الحرة بتقديم كشوف باسماء الطلبة والمراحل التعليمية لديها و لإدارة التعليم الخاصة والتى تتولي بالتنسيق مع إدارات التعليم بالوزارة، و العمل على إعادة تنسيب طلبة مدرسة طرابلس الحرة إلى المؤسسات التعليمية الممكنة”.

