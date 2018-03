المتوسط:

أصدر وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، مساء أمس الخميس، قرارًا وزاريًا يقضي بتكليف كريمة عمر المزوغي مديرًا لمكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

جاء ذلك حسب بيان إعلامي صادر يوم أمس الخميس، من المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس.

