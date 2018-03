المتوسط:

أعلن”الهلال النفطي والجنوب الليبي”، عبر صفتحه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توجه سرية دبابات من كتيبة 210 مشاة آلية إلى منطقة الهلال النفطي .

وقالت الصفحة اليوم الجمعة :”الآن تم خروج سرية دبابات أخرى من كتيبة 210 مشاة آلية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بأتجاة الهلال النفطي أستعداداً للانطلاق ما بعد الهلال النفطي”، دون ذكر تفاصيل أخرى، وتباعا نوافيكم بالتفاصيل.

The post سرية دبابات من كتيبة 210 مشاة تتجه إلى الهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية