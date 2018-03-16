سلطات الأمن بألمانيا تتوقع تعرض منشآت تركية لأعمال عنف جديدة

يتوقع المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا تعرض منشآت تركية لمزيد من أعمال العنف، كرد فعل على العملية العسكرية التركية ضد الأكراد فى شمال سوريا.

وقالت متحدثة باسم المكتب، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، الصادرة اليوم الجمعة، إنه من المتوقع وقوع أعمال عنف ضد منشآت ومصالح تركية في ألمانيا، موضحة أن تلك الأعمال قد تبدأ من "تلطيخ جدران المنشآت بالطلاء، مرورا بمحاصرة شوارع وإحداث تلفيات بسيارات، وصولا إلى اعتصامات وهجمات بمواد حارقة".

تجدر الإشارة إلى أن مساجد ومنشآت تركية تعرضت، خلال الأيام الماضية، لهجمات بمواد حارقة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وبرلين، وشليزفيج-هولشتاين، وبادن-فورتمبرج.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية للصحيفة إن سلطات الأمن رصدت، منذ بداية العملية العسكرية التركية بشمال سوريا مطلع هذا العام، العديد من الفعاليات الاحتجاجية، التى وصلت حاليا إلى مئات الفعاليات لمجموعات كردية، خاصة تلك المحسوبة على حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأضافت المتحدثة أن تلك الفعاليات تسري دون "حوادث كبيرة"، مشيرة إلى أن هناك فعاليات قليلة شهدت اشتباكات مباشرة بين مجموعات تركية وكردية.

ولا يستبعد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية تورط يساريين متطرفين ألمان في هذه الوقائع.

وأوضحت المتحدثة باسم المكتب أن الأوساط اليسارية في ألمانيا متعاطفة مع وضع الأكراد، موضحة أن الفعاليات الاحتجاجية من الممكن أن تمتد في بعض الأحيان إلى جرائم تهدف إلى الإضرار بمؤسسات تركية أو يُزعم خضوعها لنفوذ تركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا