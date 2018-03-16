السويحلي يبحث في جامعة مصراته تطورات الوضع السياسي في ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، مع رئيس جامعة مصراته، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتم خلال اللقاء -الذي عقد أمس الخميس على هامش زيارة السويحلي للمدينة-، استعراض أهم التحديات والمصاعب التي تواجه جامعة مصراتة، وقطاع التعليم العالي وسُبل معالجتها، بالإضافة إلى تطورات الوضع السياسي في البلاد ومقترحات الخروج من حالة الجمود التي تمر بها العملية السياسية حاليًا.

من جهتهم أعرب رئيس الجامعة وعمداء كلياتها، عن تهنئتهم للسويحلي على سلامته من الهجوم الغادر الذي تعرض له والوفد المرافق له الأربعاء الماضي.

يشار إلى أن السويحلي، كان قد وصل أمس الخميس، إلى مدينة مصراتة وكان في استقباله آمر سلاح الجو الليبي “علي أبودية” وعدد من ضباط سلاح الجو بالجيش الليبي.

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