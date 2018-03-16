اختتام ورشة عمل حول إدارة التدريب بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات

اختتمت أمس بطرابلس، فعاليات ورشة العمل حول إدارة التدريب، بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحضور عضو مجلس المفوضية، ومديرها العام، وعضو بعثة الأمم المتحدة للدعم الانتخابي بليبيا.

وحسب موقع المفوضية، يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار بناء قدرات أقسام التدريب والإجراءات بمكاتب الإدارة الانتخابية بالمفوضية، وتمكين الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال من وضع الخطط وتصميم وتنفيذ أنشطة التدريب المختلفة.

هذا وأشارت المفوضية إلى أنه وفي الأسبوع القادم سيتم عقد النسخة الثانية، والتي تستهدف العدد المتبقي من مشرفي التدريب والمدربين الأساسيين التابعين لبقية المكاتب.

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