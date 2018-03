المتوسط:

كشف جهاز الحرس البلدي المرج عن دخول كمية من إحدى أنواع زيوت الطهي منتهية الصلاحية إلى المدينة تقدر بحوالي 13 ألف صندوق، وذلك حسب تصريحات تلفزيونية لرئيس جهاز الحرس البلدي العقيد محمد صالح.

وأضاف صالح، أن الجهاز ضبط كمية من زيت كريسات نوع برعمي منتهي الصلاحية، وأن التحقيقات جارية حول القضية متوعداً بمحاسبة المتورطين فيها، كاشفًا عن وجود مادة الزيت منتهي الصلاحية مجودة في بعض المطاعم.

The post الحرس البلدي في المرج: دخول 13 ألف صندوق زيت منتهي الصلاحية للمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية