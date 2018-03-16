دورة تدريبية لمديري المدارس ومساعديهم بسرت

ينظم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالمنطقة الوسطى بالتعاون مع الخبرات التربوية بمراقبة التعليم سرت دورة تدريبية تعليمية تحت شعار” استراتيجيات طرائق التدريس الحديثة ” .

وتستهدف الدورة التي ستنطلق يوم الاثنين القادم وتستمر لمدة اربعة أيام ، مديري المدارس ومساعديهم والمفتشون التربويون .

وتتركز محاور الدورة ، حول استراتيجيات طرق التدريس الحديثة بالاضافة الى حلقات نقاش تعاونية في صورة مجموعات مفتوحة .

ودعا قسم التواصل والاعلام بمراقبة التعليم سرت المستهدفين لهذه الدورة التي ستعقد بقاعة ثانوية الثورة العربية للبنات بسرت عند الساعة العاشرة صباحا الحضور في الزمان والمكان المحددين .

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