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دورة تدريبية لمديري المدارس ومساعديهم بسرت

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ينظم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالمنطقة الوسطى بالتعاون مع الخبرات التربوية بمراقبة التعليم سرت دورة تدريبية تعليمية تحت شعار” استراتيجيات طرائق التدريس الحديثة ” .

وتستهدف الدورة التي ستنطلق يوم الاثنين القادم وتستمر لمدة اربعة أيام ، مديري المدارس ومساعديهم والمفتشون التربويون .

وتتركز محاور الدورة ، حول استراتيجيات طرق التدريس الحديثة بالاضافة الى حلقات نقاش تعاونية في صورة مجموعات مفتوحة . 

  ودعا قسم التواصل والاعلام بمراقبة التعليم سرت  المستهدفين لهذه الدورة التي ستعقد بقاعة ثانوية الثورة العربية للبنات بسرت عند الساعة العاشرة صباحا الحضور في الزمان والمكان المحددين .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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