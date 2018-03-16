اخبار ليبيا الان

تحركات لجماعات متمردي دارفور قرب ليبيا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل لجنة خبراء السلاح في دارفور أعمالها في مراقبة ورصد تحركات جماعات متمردي دارفور متواجدون داخل ليبيا وجنوب السودان، وفق ما كشف عنه تقرير تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي حول أعمال ومهام اللجنة منذ الـ8 من ديسمبر العام الماضي حتى 14 من مارس الجاري.

وتتولى لجنة الخبراء مهمة متابعة الجهات التي تحاول بث الفوضى في إقليم دار فور منذ 12 عاماً.

وناقشت اللجنة الخطوات اللازمة لمراقبة الحدود ورصد نشاطات جماعات متمردي دارفور خلال الدورة الخامسة لاجتماعها الذي عقد في فبراير الماضي بحضور 8 دول إلى جانب السودان ، وهي:  ليبيا، تشاد، مصر، جنوب السودان، أوغندا، أفريقيا الوسطى، إريتريا، إثيوبيا.

ودعت لجنة خبراء السلاح في تقريرها الصادر في شهر ديسمبر الماضي كل من ليبيا وجنوب السودان إلى عدم مد هذه الجماعات المتمردة بالأسلحة، مؤكدة أنها مازالت ترصد تحركاتهم وأنشطتهم داخل هذه المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك