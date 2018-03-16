تحركات لجماعات متمردي دارفور قرب ليبيا

تواصل لجنة خبراء السلاح في دارفور أعمالها في مراقبة ورصد تحركات جماعات متمردي دارفور متواجدون داخل ليبيا وجنوب السودان، وفق ما كشف عنه تقرير تم تسليمه إلى مجلس الأمن الدولي حول أعمال ومهام اللجنة منذ الـ8 من ديسمبر العام الماضي حتى 14 من مارس الجاري.

وتتولى لجنة الخبراء مهمة متابعة الجهات التي تحاول بث الفوضى في إقليم دار فور منذ 12 عاماً.

وناقشت اللجنة الخطوات اللازمة لمراقبة الحدود ورصد نشاطات جماعات متمردي دارفور خلال الدورة الخامسة لاجتماعها الذي عقد في فبراير الماضي بحضور 8 دول إلى جانب السودان ، وهي: ليبيا، تشاد، مصر، جنوب السودان، أوغندا، أفريقيا الوسطى، إريتريا، إثيوبيا.

ودعت لجنة خبراء السلاح في تقريرها الصادر في شهر ديسمبر الماضي كل من ليبيا وجنوب السودان إلى عدم مد هذه الجماعات المتمردة بالأسلحة، مؤكدة أنها مازالت ترصد تحركاتهم وأنشطتهم داخل هذه المناطق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية