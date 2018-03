سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تنفي مزاعم وجود أسواق للعبيد

المتوسط:

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد، عدم وجود أي أدلة فعلية تثبت مزاعم وجود أسواق لبيع البشر داخل ليبيا.

وشددت موشايد، على ضرورة بذل مجهودات أكبر لمُساعدة ليبيا على استرجاع قوتها وتأمين حدودها لضمان استقرارها وأمنها.

وحول العملية البحرية للاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا «صوفيا»، أشارت «موشايد» إلى أن سفن العملية قامت بإعادة ما يُقارب الـ20 ألف مهاجر غير قانوني إلى مواطنهم الأصلية.

