«الخبرة القضائية والبحوث» يبحث تدريب العناصر الأمنية في مجال التزييف والتزوير

بحث مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث، عمر الحجازي، سبل التنسيق لتدريب عناصر من مديريات الأمن في مجال التزييف والتزوير والأسلحة والمتفجرات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد، صباح أمس الخميس، بمقر مديرية أمن طبرق، ضم المستشار الحجازي ومدير أمن طبرق العقيد ميلود جواد وبحضور رئيس قسم البحث الجنائي طبرق ورئيس غرفة العلميات بالمديرية ومدير المعهد المتقدم للخبرة القضائية والدراسات التخصصية ومدير مدير مكتب الحركة والخدمات والمخازن بالإدارة العامة بوزارة العدل ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية بمركز الخبرة القضائية والبحوث ومدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق.

