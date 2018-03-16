للمرة الثالثة.. اليونان ترفض تسليم تركيا عسكريين انقلابيين فارين إليها

أثينا 16 مارس 2018 (وال) – رفضت محكمة يونانية اليوم الجمعة طلبا تركيا ثالثا، بشأن تسليم عسكريين هربوا إلى اليونان على خلفية الانقلاب الفاشل في 15 يوليو عام 2016.

وبأيد مكبلة بالسلاسل، وقف 8 عسكريين أتراك انقلابيين أمام قاضي محكمة الاستئناف في العاصمة أثينا بناء على طلب تركيا لإعادتهم.

وخلال الجلسة، قالت النائب العام “إفغينيا كيفيلو”، إن الأدلة الموجودة في ملف الإعادة غير كافية، رغم تضمنها تهما جديدة إضافة إلى “القتل العمد”، وطالبت برفض إعادة العسكريين إلى تركيا.

وعقب كلمة النائب العام، قضت المحكمة برفض طلب تركيا تسليمها العسكريين الانقلابيين الفارين.

وسابقا، كانت محاكم يونانية رفضت طلبين مقدمين من تركيا حول تسليم الانقلابيين الفارين إلى اليونان.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “غولن” الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفر 8 عسكريين إلى اليونان بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك. ( وال – أثينا) ع م

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