الملكة إليزابيث تمنح الموافقة الرسمية على زواج هارى وماركل

أعطت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الإذن الرسمي لزواج حفيدها "الحبيب" الأمير هاري من خطيبته الأمريكية ميجان ماركل.

وأكدت الملكة، في رسالة إلى المجلس الخاص الذي يقدم المشورة لمن يجلس على العرش والمؤلف من سياسيين وقضاة وأساقفة كبار، موافقتها على زواج هاري، الخامس في ترتيب ولاية العرش، وماركل، نجمة المسلسل التليفزيوني الدرامي الأمريكي (سوتس).

وجاء في الرسالة التي يعود تاريخها ليوم الأربعاء، "أعلن موافقتي على عقد الزواج بين حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد، أمير ويلز، وريتشيل ميجان ماركل".

ويجب أن يحظى قران هاري وميركل بموافقة الملكة، وهو ما ينطبق على أول ستة في ترتيب ولاية العرش البريطاني، وذلك بموجب ملحق أضيف في 2013، لقانون التاج والذي حل محل قانون قديم يعود إلى القرن الثامن عشر.

والموافقة الرسمية من الملكة إجراء شكلي؛ لأنها كانت عبرت بالفعل في بيان عن مدى سعادتها من أجلهما، وقالت إنها ستحضر حفل الزفاف في مقر إقامتها بقلعة وندسور غربي لندن يوم 19 مايو.

كما دعت الملكة، ماركل لإمضاء عيد الميلاد مع الأسرة الملكية في ضيعة ساندرينجهام بشرق إنجلترا.

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