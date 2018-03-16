تايلاند تعتزم خفض الضرر البيئي الناجم عن السياحة في الجزر

تعتزم الحكومة التايلاندية تبني إجراءات ضد زيادة الضرر البيئي الناجم عن السياحة في ثلاث جزر شهيرة في جنوب البلاد.

وقال جاتوبورن بوروتبهات، مدير وزارة الموارد البحرية والساحلية، اليوم الجمعة، إنه بدءا من يوليو، ستحظر الحكومة الصيد وإطعام السمك وإرساء السفن على الشعاب المرجانية والبناء على الشواطئ والسير على قاع البحر في الجزر.

وتشمل الجزر كوه ساموي وكوه تاو وكوه فا-نجان.

وتشتهر كوه فا-نجان دوليا بحفلات اكتمال القمر المنتظمة، ويزورها سنويا نحو مليون سائح، بينما استقبلت كوه ساموي أكثر من 2.3 مليون سائح في 2016.

ويشهد قطاع السياحة المزدهر في تايلاند، والذي يشكل ما يصل إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي، زيادة مستمرة في عدد السياح سنويا.

وتوقعت وزارة السياحة والرياضة، أن يزور 37.5 مليون سائح تايلاند في 2018، بارتفاع عن أرقام العام الماضي التي بلغت 35.3 مليون.

وقال "جاتوبورن": "كمية القمامة ومياه الصرف في تلك الجزر كبيرة لدرجة أنه لن يمكن تحملها في المستقبل القريب ويجب أن نفكر في المستقبل".

وأضاف أن الأشخاص الذين سينتهكون الحظر يمكن أن يواجهون السجن لما يصل لعام ودفع غرامة تبلغ مئة ألف باهت (3206 دولارات).

وجرى أيضا حظر التدخين في 24 شاطئا عبر البلاد منذ فبراير الماضي، جراء الكمية الهائلة لأعقاب السجائر.

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