البريقة للمواطنين: احذروا هذه الاسطوانات

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين من انتشار اسطوانات غاز منزلي غير مطابقة لمواصفات السلامة المعترف بها، مؤكدة أنها تشكل خطراً على حياة مستخدميها كونها تفتقد معايير السلامة اللازمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لشركة البريقة في بيان الخميس، أن اسطوانات الغاز المُقلدة تختلف عن الأصلية بـ8 فوارق واضحة يمكن للمواطنين ملاحظتها، وهي الوزن واللون وشعار الشركة، وارتفاع الاسطوانة، ورأس توصيل الأنبوب، ولحام أجزاء الاسطوانة، وأرقام الاسطوانة، بالإضافة إلى وجود مادة لاصقة.

-وفيما يلي توضيح بالفوارق التي أعلنت عنها الشركة لتنبيه المواطنين:

الاسطوانة الأصلية:

– لونها برتقالي فاتح

– قاعدة الرأس ترتفع بمعدل 3 سنتيمترات عن قاعدة الأنبوب

– لا تحتوي على مادة لاصقة بالقرب من الرأس

– أرقامها مطلية وواضحة وغير قابلة للمسح

– شعار الشركة عليها بارز بشكل خفيف

– رأسها مغلق بإحكام وفكه غير سهل

– أجزائها ملحومة بشكل غير واضح

– ثقيلة الوزن، وزنها وهي غير معبأة يساوي وزن المقلدة وهي معبأة

الاسطوانة المقلدة:

– ذات لون برتقالي داكن

– الرأس متصل بالقاعدة تقريبا

– تحتوي على مادة لاصقة بالقرب من الرأس

– الأرقام المكتوبة عليها سهلة التقشير وقابلة للمسح

– شعار الشركة عليها بارز بشكل واضح وغير متقن

– الرأس غير مثبت وسهل الفك

– لحام أجزائها واضح وبارز

– وزنها خفيف مقارنة بالأصلية و يساوي وزن الاسطوانة الأصلية الفارغة

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