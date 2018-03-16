الصين تحذر أمريكا مجددا من إقرار تشريع يسمح بتبادل الزيارات مع تايوان

جددت الصين تحذيرها للولايات المتحدة من التوقيع على مشروع قانون يسمح بتبادل الزيارات الرسمية بين المسئولين في أمريكا وتايوان.

حذرت الصين الولايات المتحدة مجددا من التوقيع على مشروع قانون يسمح للمسئولين الأمريكيين بالسفر إلى تايوان لمقابلة نظرائهم هناك.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع مشروع القانون لكن الكونجرس أقره بالفعل مما أثار غضب الحكومة الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن التعامل مع مثل هذه القضايا بشكل غير لائق قد يؤدي إلى ما وصفه بتخريب العلاقات الصينية الأمريكية بشكل خطير. ودعا الولايات المتحدة إلى الالتزام بسياسة "صين واحدة" ووقف تبادل الزيارات الرسمية مع تايوان.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا ليس له الحق في إقامة علاقات مع دول أخرى.

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