الهيئة العامة للمواصلات والنقل تبحث احتياجات ميناء بنغازي

اجتمع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، محمد عبد القادر، ونائب رئيس الهيئة لشؤون الموانئ والنقل البحري، ومدير إدارة النقل البحري، ورئيس الشركة الليبية للموانئ في مقر الهيئة بمدينة شحات، مع رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ورئيس مصلحة الموانئ بالمنطقة الشرقية، ومدير عام ميناء بنغازي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الشرقية.

الاجتماع تم خلاله مناقشة آلية العمل بميناء بنغازي، والنظر في كل ما يتطلبه الميناء من ناحية الصيانات، ووضع خطط مستقبلية للميناء، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها دوليا.

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