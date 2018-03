سلاح الجو يحذر: أية تحركات بالجنوب ستكون هدفا للمقاتلات

حذرت غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الجنوبية، اليوم الجمعة، من أي تحرك لآليات أو عربات مسلحة فرادي أو في شكل أرتال، داخل نطاق اختصاص الغرفة بدون إذن مسبق، أو بما يهدد أمن الوطن والمواطن.

وأضافت الغرفة في بيان عبر الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تحذر أية ميليشيات مسلحة تعبر الحدود باتجاه ليبيا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، قائلة إن “أية تحركات ستكون هدفا للمقاتلات والقاذفات والمروحيات المقاتلة بسلاح الجو الليبي، وذلك في إطار المهمة الموكلة للغرفة في تأمين الجنوب وفرض الأمن في مدنه وقراه ومناطقه”.

