لماذا تم تأجيل عودة الرحلات بين مطاري بنينا والقاهرة؟

كشف الناطق الإعلامي باسم هيئة المواصلات بالحكومة المؤقتة، منير الشايبي، عن أسباب تأجيل الإعلان عن موعد عودة شركة الطيران المصرية باستئناف رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، والذي كان مقرر اليوم الجمعة.

وأوضح الشايبي، في تصريح خاص لبوابة لبوابة أفريقيا الإخبارية، أنه سيتم الإعلان عن بدء انطلاق الرحلات الجوية بين مصر وليبيا، يوم غداً السبت، مبينا أن تأجيل الإعلان يأتي على خلفية بعض الأسباب الفنية، وللتنسيق مع الجهات الإعلامية بين الجانبين الليبي والمصري.

وأضاف الشايبي، إنه قد تم الاتفاق بين هيئة المواصلات، وشركات الطيران التابعة لوزارة الطيران بالحكومة المصرية، على ترتيب رحلات من وإلى مطار بنينا، وذلك عن طريق طائرات مصرية، من أجل تعويض النقص الحاصل في الطائرات الليبية، مشيرا إلى أن سلطات الطيران المدني المصري، قررت عودة الطيران بين مطار القاهرة الدولي، ومطار بنينا على أن يكون في أول أبريل المقبل.

وقال الشايبي، إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيأتي وفد من المشرفين على الرحلات من الجانب المصري لتفقد أحوال المطار، والتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات، والاطلاع على أحوال المهبط، وبعض النواحي الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية