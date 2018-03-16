بوشناف يحذر من دعوات تقسيم البلاد

انتقد المحامي العام السابق المستشار إبراهيم بوشناف، ما تداول على الساحة الليبية خلال الآونة الأخير، من قبل بعض الأطراف حول التلويح بدعوات الحرب والتقسيم في البلاد. وقال بوشناف في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، “إذا كانت المصالحة الوطنية ونحن من روادها، قد استعصت إلى حد التلويح بالحرب والتقسيم ، فإن الواجب يحتم علينا ترك الأمر للزمن وجديد الحادثات، وأن نبحث عن صيغة مناسبة للتعايش السلمي تضمن المحافظة على الكيان الهش حتى في حالته الراهنة شديدة الضعف والتعقيد”، لافتا إلى أن الإصرار على الإيحاء بقرب الحل وسهولته قد يكلف الشعب الليبي المزيد من الأرواح والأموال، ويهدد ما تبقى من روابط واهنة.

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