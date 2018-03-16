مؤتمر المرأة الليبية يطالب البعثة الأممية بإنهاء المرحلة الانتقالية

استضافت العاصمة المصرية “القاهرة”، أمس الخميس، فعاليات المؤتمر الأول للمرأة الليبية، بحضور عدد من سيدات الأعمال، والقامات فكرية، والثقافية، وكوادر نسائية من مختلف المجالات الليبية، إضافة إلى عدد من منظمات المرأة المصرية والعربية.

ونص البيان الختامي للمؤتمر على عدة نقاط منها، التأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى والاحتقان، هو الالتقاء حول ليبيا، والدعوة لحوار وطني ليبي يفضي لتسوية سياسية عادلة، وإنجاز مصالحة وطنية شاملة بمشاركة أولياء الدم دون عزل، أو تهميش، أو إقصاء لأحد لبناء السلام على قواعد متينة، والبدء في مرحلة جديدة يعم فيها الخير، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والبلدية خلال العام الجاري، وإنهاء مراحل الحكومات الانتقالية التي قامت بتأجيج المشاكل، ونهب ثروات البلد، واستنزاف موارده المادية في حين يعيش المجتمع تحت خط الفقر خاصة المرأة التي تمتهن كرامتها في طوابير المصارف، وغيرها.

من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، أشرف عبد الفتاح، على موقف المجلس الداعم والمشجع للمرأة الليبية في بناء كيان قوي وقادر على إيصال صوتها إلى جميع المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

وقال عبد الفتاح في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، “إن المرأة الليبية أصبح صوتها الآن خافت ولا يلتفت إليه أحد، ونحن في المجلس نقف دعماً للمرأة في تحقيق كيان قوي له، قادر على إيصال صوتها وقادر على أن يكون بوصلة حقيقة لإيصال المرأة من خلال المليون صوت الذي وضعته في الانتخابات إلى الطريق الصحيح حتى لا يتم بعثرته أو التحايل عليه بأي شكل من الأشكال”،

موضحا أن هذا الكيان المستقل ” من أحد أهداف هو توجيه هذه الأصوات إلى شخصية وطنية بامتياز تتمثل فيها الخبرة السياسية، والعلمية، والوطنية، ولديه رصيد شعبي، تسعى إلى توحيد هذا الصف، وتحقيق المصالحة الوطنية، ورتق النسيج الاجتماعي من جديد، وإعادة بناء ليبيا، وسيادة ليبيا، وإخراج البلاد من أزمتها. فيما كشفت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر جميلة اللباد، أن المؤتمر يهدف إلى لم الشمل المرأة الليبية في الداخل والخارج، وحقن الدماء، وتكوين جسم شرعي لنساء ليبيا عنوانه “تجمع نساء ليبيا”، والخروج بكوادر ليبية تمثل المرأة الليبية في جميع المحافل الدولية على المستوى الدولي والأممي والعالمي.

وقالت اللباد في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، “إن المرأة ليست نصف المجتمع فقط بل هي المجتمع ككل، فهي من أنجبت النصف الأخر، ولا أحد يستطيع إنكار دورها من بداية حرب الطليان، وحتى هذه اللحظة”، وأضافت “المرأة الليبية على الرغم كل ما تعيشه الآن، ألا إنها لازالت صادمة، وقوية، ومتواجدة في ميادين القتال جنبا إلى جنب مع الرجل”، موضحة أن الخطاب الإعلامي همش دور المرأة، ولم يعطها حقها، لافتة إلى أن هذا المؤتمر هو محاولة لتوصيل صوت المرأة الليبية للعالم، كاشفة عن أن اللجنة تسعى إلى أن يكون المؤتمر القادم على أرض الوطن.

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر، راضية البودي، “إن المرأة ليست جزء من المجتمع فقط، وإنما هي كل المجتمع، والدليل على ذلك أنها سجلت أصوات أكثر من مليون وكسر في منظومة تسجيل الناخبين، لافتا إلى أن جميع الأنظار تتجه الآن نحو دور المرأة الانتخابي القادم، والذي من شأنه أن يساهم في انتقال ليبيا إلى المرحلة القادمة لحل الأزمة، معربة عن تمنياتها أن تكون المرحلة القادمة، هي مرحلة المصالحة الوطنية، والمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، مرحلة تشهد إخراج السجناء، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واستعادة سيادة الليبية التي هي خط أحمر.

وأكدت البودي، في تصريحات خاصة لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن المؤتمر ينبثق عنه لجنة تيسيرية تضم ست سيدات ممثلات للنساء الليبيات في الداخل والخارج، تقوم بتأسيس كيان موحد للمرأة الليبية في كافة أنحاء البلاد دون تمييز أو إقصاء لأي فئة، مشيرة إلى أن هذا التمثيل لا يخضع لأية حسابات سياسية متعلقة بطرف على حساب الآخر، وأن الهدف الأول هو المرأة الليبية التي تمثل الدولة.

من جانبها قالت عضو اللجنة التسييرية للمؤتمر دلال أبوالقاسم القاضي، “إن شهر مارس هو شهر المرأة، فالمرأة هي الأم وهي اللي تربي الأجيال، ولا يمكن لأحد أن ينكر دورها فكل الأنظار تتجه إليه الآن، ويجب على الجميع دعمها والوقوف إلى جانبها”، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر انبثق من أجل دعم المرأة بعد أن أثبتت جدارتها في الانتخابات، وأثبتت أنها صوت المليون وما يفوق، لذلك يجب أن يتبني الجميع دور المرأة ويدعمه للوصل بليبيا إلى بر الأمان.

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