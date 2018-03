المتوسط:

قال قائد عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، “إنريكو كريدندينو”، إن الاتحاد يرغب في الإسراع بتوسيع تدريب خفر السواحل الليبي لوقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا.

وأضاف “كريدندينو” أن زيادة التعاون مع حرس السواحل الليبي هدفه تقليل حوادث الوفاة في البحر – في إشارة إلى جهد جديد لدعم قوة تكافح لحماية سواحلها.

