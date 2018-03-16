«سيالة» في الاجتماع الأفريقي الأوروبي المعني بالهجرة غير الشرعية

عين ليبيا

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة”، اليوم الجمعة، في الاجتماع الأفريقي الأوروبي المعني بمتابعة ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الذي احتضنته العاصمة النيجرية نيامي.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية كل من فرنسا، مالي، النيجر وبوركينا، ووزراء داخلية ليبيا، إيطاليا، فرنسا، مالي، تشاد، النيجر، بوركينا والسنغال، إضافة إلى مفوضة الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي “فريدريكا موغريني” ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي “أحمد أحمد”، وممثلين عن تجمع الساحل والصحراء، ورؤساء وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالهجرة غير الشرعية.

وتابع الاجتماع آليات التنسيق والتشاور بخصوص معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والنتائج التي حققتها اللجان المعنية بها، إضافة إلى متابعة آلية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا.

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