غرفة عمليات القوات الجوية تحذر من أي تحرك للآليات المسلحة بالجنوب دون إذن

حذرت غرفة عمليات القوات الجوية، بالمنطقة الجنوبية، من أي تحرك لآليات أو عربات مسلحة، فرادى أو في شكل أرتال داخل نطاق اختصاص الغرفة بدون إذن مسبق، أو بما يهدد أمن الوطن والمواطن.

كما حذرت في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي، على الفيسبوك، ما وصفتها بالميليشيات المسلحة العابرة للحدود باتجاه ليبيا، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن أي تحركات ستكون هدفا للمقاتلات والقاذفات والمروحيات المقاتلة بسلاح الجو الليبي، وذلك في إطار المهمة الموكلة للغرفة في تأمين الجنوب، وفرض الأمن في مدنه وقراه ومناطقه.

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