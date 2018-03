مسؤول مصري: الاجتماعات مستمرة مع ليبيا لبحث الأوضاع الأمنية قبل عودة الرحلات

المتوسط:

قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصرية، إنه قد تم الاتفاق على عودة رحلات الطيران بين مطار القاهرة الدولى ومطار بنغازى بليبيا، على أن تكون بداية من أبريل المقبل.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ «المتوسط»، إن الاجتماعات بين الجانبين المصري والليبي مستمرة، لتبادل الآراء والمناقشة حول الأوضاع الأمنية، وكافة الإجراءات الأخرى، قبلعودة الرحلات، لتحديد انطلاق الرحلات من خلال الخطوط الجوية الليبية، أو من خلال مصر للطيران، حيث أنه وحتى هذه اللحظة، لم تقرر أي جهة، انطلاق الرحلات من الخطوط الجوية الليبية، أو من خلال مصر للطيران، أو كلاهما.

وكشف الناطق الإعلامي باسم هيئة المواصلات بالحكومة المؤقتة، منير الشايبي، عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، للإعلان عن انطلاق الرحلات الجوية من مصر إلى ليبيا.

