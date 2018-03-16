لماذا ستقلص إيني من إنتاجها للنفط في ليبيا؟

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي أن لدى المجموعة خطة لتقليص إنتاج النفط الحالي في ليبيا من 320 ألف برميل في اليوم إلى 200 ألف برميل، منوها بأنها “لم يكن من الممكن البدء في مشاريع جديدة هناك خلال الثمانية أعوام الماضية”.

وأضاف ديسكالزي في معرض تقديمه لخطة المجموعة للاعوام 2018-2021 ، الجمعة في العاصمة البريطانية، لندن “لا أريد خلق أي غموض، نحن لن نغادر ليبيا”. وقال رئيس عملاق الطاقة الإيطالي “نحن ننمو في الشرق الأقصى وفي إندونيسيا. كما ننمو في مصر”.

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